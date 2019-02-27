Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов
Если всем скоординироваться на VI форуме социально ориентированных некоммерческих организаций, то можно добиться больших результатов, заявил директор Автономной некоммерческой организации «Консультационный центр «Диалог» Александр Кутузов в беседе с корреспондентом Псковского агентствам информации, комментируя предстоящий форум.
«Обмен опытом – это хорошо, а есть еще координация», – отметил он и добавил, что если организации будут объединять свои параллельные проекты, то получится масштабная программа. «Я считаю, что это хорошо, когда собираются разные организации, обсуждают и корректируют свои проекты, объединяются после таких форумов», – добавил Александр Кутузов.
Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.
Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.