Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов

18:17, 27 февраля 2019, ПАИ

Если всем скоординироваться на VI форуме социально ориентированных некоммерческих организаций, то можно добиться больших результатов, заявил директор Автономной некоммерческой организации «Консультационный центр «Диалог» Александр Кутузов в беседе с корреспондентом Псковского агентствам информации, комментируя предстоящий форум.

«Обмен опытом – это хорошо, а есть еще координация», – отметил он и добавил, что если организации будут объединять свои параллельные проекты, то получится масштабная программа. «Я считаю, что это хорошо, когда собираются разные организации, обсуждают и корректируют свои проекты, объединяются после таких форумов», – добавил Александр Кутузов.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.