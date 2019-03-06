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Общество

Норму по переработке мусора хотят установить региональным операторам в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил установить для региональных операторов по вывозу мусора норму его переработки. Соответствующие предложения Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба должны представить до 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на поручения премьер-министра по итогам совещания о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое прошло 19 февраля.

«Минприроды России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России и ФАС России до 18 апреля 2019 года представить в Правительство Российской Федерации предложения по установлению для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами показателя (норматива), направленного на уменьшение объема захоронения отходов путем увеличения доли их переработки», - говорится в документе.

Также по итогам совещания Минфину России, Минэкономразвития России и ФАС России было поручено представить до 1 апреля 2019 года в правительство предложения по распространению на региональных операторов положений 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал навести порядок в сфере обращения с отходами, а не отмахиваться от проблем.

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