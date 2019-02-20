Президент РФ призвал навести порядок в сфере обращения с отходами

13:21, 20 февраля 2019, ПАИ

Президент РФ в ходе оглашения послания к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля призвал навести порядок в сфере обращения с отходами, а не отмахиваться от проблем, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Делать вид, что ничего не происходит, отходить в сторону, отмахиваться от мнения граждан абсолютно не допустимо», - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что проблемами утилизации мусора в стране не занимались десятилетиями. Полигоны превратились в огромные свалки рядом с жилыми районами. Теперь эти проблемы нужно решать.

«С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора - это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят», - подчеркнул глава государства.

Он призвал формировать цивилизованную систему переработки отходов и избавиться от «мутных структур», которые наживаются на этом и получают доходы в этой сфере.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.