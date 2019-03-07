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Общество

Опубликован план-график пуска газа в многоквартирных домах на территории поселка Родина

Сегодня, 7 марта, запланирован повторный пуск газа в квартиры домов на территории поселка Родина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

В сообщении подчеркивается, что для выполнения опрессовки газопроводов для повторного пуска газа  необходимо обязательно перекрыть краны на  газовых приборах и перед ними. Представителей  управляющих компаний и жителей убедительно просят  обеспечить доступ  по указанному времени в подъезды жилых домов и дожидаться  прибытия сотрудников АО «Газпром газораспределение Псков».

Сведения о повторном пуске газа в газовые стояки можно уточнить у сотрудников АО «Газпром газораспределение Псков» или по телефонам 04 и 104.

Напомним, 5 марта газопровод повредили работники ООО «Эгле» при земляных работах на улице Владимирской в деревне Родина. От газоснабжения были отключены 24 многоквартирных и 1 частный дом.  

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