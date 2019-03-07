Администрация Псковской области выразила соболезнования в связи с кончиной экс-главы Красногородского района

15:04, 07 марта 2019, ПАИ

Администрация Псковской области выразила соболезнования родным и близким экс-главы Красногородского района Ивана Брилева в связи с его кончиной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Иван Брилев умер сегодня, 7 марта, после продолжительной болезни.

Иван Иванович Брилёв родился 21 октября 1943 года в деревне Кибирщина Красногорского района Брянской области. В 1969 году окончил физико-математический факультет Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. Работал директором Красногородской средней школы-интерната № 1, заведующим Красногородским районным отделом народного образования, заведующим организационным отделом, вторым секретарем, первым секретарем Красногородского райкома КПСС.

В 1991 году был избран председателем Красногородского районного Совета народных депутатов. В 1993 году занял пост заместителя главы администрации Красногородского района. В 1995 году - главы администрации Красногородского района. С 1996 по 2007 годы - главы Красногородского района