Скончался экс-глава Красногородского района
После продолжительной болезни скончался экс-глава Красногородского района Псковской области Иван Брилёв. Как стало известно Псковскому агентству информации, это произошло сегодня, 7 марта.
Иван Иванович Брилёв родился 21 октября 1943 года в деревне Кибирщина Красногорского района Брянской области. В 1969 году окончил им. С.М. Кирова, физико-математический факультет Псковского государственного педагогического института. Работал директором Красногородской средней школы-интерната № 1, заведующим Красногородским районным отделом народного образования, заведующим организационным отделом, вторым секретарем, первым секретарем Красногородского райкома КПСС.
В 1991 году был избран председателем Красногородского районного Совета народных депутатов. В 1993 году занял пост заместителя главы администрации Красногородского района. В 1995 году - главы администрации Красногородского района. С 1996 по 2007 годы - главы Красногородского района