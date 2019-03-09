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Общество

Рекорд по количеству золотых медалей обновила сборная России на Универсиаде

Национальная команда России вновь установила Рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде, пишет газета «Известия».

30-ое золото принесли команде биатлонисты Александра Дедюхина и Валерия Васнецова. Они завоевали его в одиночной смешанной эстафете.

Всего у россиян сейчас 83 медали — 30 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовых. Сборная досрочно стала победителем медального зачета. На втором месте находится Южная Корея (6-3-4), на третьем — Австрия (3-1-0).

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в Красноярске. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Завершится Универсиада 12 марта.

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