Команда из Острова прошла отбор в федеральный проект «Пространство развития»

10:49, 12 марта 2019, ПАИ

Команда молодых людей из Острова «Чистая стена — лицо города» прошла отборочный этап и включена в проект Российского союза молодежи «Пространство развития». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Проект, автором которого стала Олеся Горохова, направлен на привлечение внимания молодежи и жителей Острова к проблеме размещения несанкционированной рекламы на фасадах архитектурных памятников, домов и сооружений. В ходе его реализации планируется организовать молодежный актив Острова на борьбу с незаконной наружной рекламой, провести серию рейдов по очистке фасадов. Проект направлен на повышение нравственной и правовой культуры предпринимателей и жителей города, популяризацию использования рекламных щитов и тумб, а также возвращение эстетичного внешнего вида фасадам архитектурных зданий Острова.

Всего в отборочных этапах федерального проекта участвовали почти 2 тыс. человек — 480 команд из 78 регионов РФ. В сотню лучших команд включены участники из 42 регионов и 90 малых городов и поселений.

Прошедшие отбор будут приглашены на обучение в окружную школу, где познакомятся с основами социального проектирования и в будущем смогут реализовать социально значимые проекты в своих муниципалитетах. Молодые люди пройдут обучение проектному менеджменту, примут участие в командообразовании и нетворкинге, а также научатся основам работы в команде. Образовательные блоки проведут тренеры Ассоциации тренеров Российского союза молодёжи.

Проект «Пространство развития» разработан специально для молодежи, проживающей в малых городах и поселениях Российской Федерации. Активные молодые граждане России из населенных пунктов численностью менее 50 тысяч человек имеют возможность реализовать свои проекты, направленные на решение социальных проблем.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов на 2019–2021 годы, а также при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.