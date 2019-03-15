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Общество

Жилищные сертификаты в 2019 году получат 50 жителей Псковской области

Состоялись заседания комиссий при администрации Псковской области по вопросам предоставления субсидий на приобретение или строительство жилых помещений отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, заседания прошли под руководством председателя областного Комитета по социальной защите Армена Мнацаканяна.

Одно из них касалось предоставления жилья ветеранам Великой Отечественной войны в рамках исполнения указа президента России 2008 года. В этом году в Псковскую область поступили средства федерального бюджета, которые позволят обеспечить жильем 17 человек. Им будут выданы свидетельства о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилого помещения.

Всего, начиная с 2010 года, в Псковской области за счет средств федерального бюджета улучшены жилищные условия 4 тыс. 431 ветерана Великой Отечественной войны. Для обеспечения жильем еще 9 человек в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлено ходатайство о дополнительном выделении финансовых средств.

Кроме того, в этом году будут улучшены жилищные условия отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На эти цели в бюджете предусмотрены субвенции на общую сумму порядка 22 млн рублей. Решением комиссии свидетельства о предоставлении субсидии получат 19 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, а также 14 ветеранов боевых действий. В отношении еще одного ветерана боевых действий принято решение о продлении срока рассмотрения документов.

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