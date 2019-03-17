Сергей Титов о деле Милушкиных: Для нас это рядовой случай, мы политикой не занимаемся

13:19, 19 марта 2019, ПАИ

«Мы политикой не занимаемся. Мы работаем четко по своему направлению деятельности», - заявил, комментируя дело Лии и Артема Милушкиных, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 19 марта. Он подчеркнул, что неправильно «подогревать, что это связано с политическими моментами».

«Для нас это рядовой случай. Была получена информация, а она не может быть не реализована. Суд даст оценку, насколько они виновны в сбыте наркотиков. Я не вижу сложностей по доказыванию вины данных лиц», - высказал свое мнение полицейский. Напомним, супруги Артем и Лия Милушкины, активисты организации «Открытая Россия», 16 января были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере. Артем Милушкин по версии правоохранителей продал 2,19 грамма амфетамина, Лию Милушкину обвиняют в продаже 4,69 граммов амфетамина. В настоящее время Артем находится в СИЗО, а его жена - под домашним арестом.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области добавил, что проверки проводились и в отношении ближайшего окружения супругов Милушкиных. По данным Сергея Титова, «окружение данных лиц попадает и попадало в область незаконного хранения наркотиков и их употребления. Было установлено, что они занимались употреблением наркотиков».

Он пояснил, что для проведения обыска в доме у Милушкиных спецназ проник в помещение через окна, чтобы те не успели уничтожить или выбросить наркотики. Что касается их детей, которые в этот момент находились в доме, что им была «оказана всяческая помощь», присутствовала женщина-сотрудник полиции, которая находилась с детьми. «Мною было принято решение детей передать бабушке», - добавил Сергей Титов.