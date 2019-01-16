Двое жителей Псковского района задержаны по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере

14:32, 17 января 2019, ПАИ

Вчера по месту жительства в Псковском районе сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере задержаны двое граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Проводится расследование, добавили в полиции.

Отметим, что, по информации ПАИ, речь идет о Лии Милушкиной, являющейся координатором организации «Открытая Россия» в Пскове, и ее супруге.