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Двое жителей Псковского района задержаны по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере

Вчера по месту жительства в Псковском районе сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере задержаны двое граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Проводится расследование, добавили в полиции.

Отметим, что, по информации ПАИ, речь идет о Лии Милушкиной, являющейся координатором организации «Открытая Россия» в Пскове, и ее супруге.

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