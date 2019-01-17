Суд избрал меру пресечения псковским супругам, подозреваемым в сбыте наркотиков в крупном размере

16:26, 18 января 2019, ПАИ

Псковский городской суд сегодня, 18 января, избрал меру пресечения псковским супругам, подозреваемым в сбыте наркотиков в крупном размере. Как стало известно Псковскому агентству информации, Артему Милушкину, который по версии правоохранителей продал 2,19 грамма амфетамина, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу на срок до 15 марта.

Его супругу Лию Милушкину, являющуюся координатором регионального отделения «Открытой России», суд постановил заключить до 15 марта под домашний арест. Ее обвиняют в продаже 4,69 граммов амфетамина. Суд учел наличие у женщины двух несовершеннолетних детей и хронического заболевания.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере задержаны двое граждан. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».