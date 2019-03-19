С 90-летним юбилеем поздравил ветерана войны Григорий Турчин

15:21, 19 марта 2019, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поздравил 19 марта с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Петрухину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Парламентарий пожелал псковичке здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, бодрости духа, заботы близких людей. Также он вручил открытку от президента России Владимира Путина, поздравительный адрес главы города Ивана Цецерского и цветы. «Мы восхищаемся вами и благодарны вам за трудовой подвиг, который является примером для нашей молодежи!», – подчеркнул Григорий Турчин.

Депутат также выразил надежду, что и с 95-м юбилеем именинница будет принимать поздравления в добром здравии.