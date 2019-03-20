Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе

22:37, 20 марта 2019, ПАИ

На базе исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области в поселке Сосновый бор Себежского района прошли учебно-методические сборы сотрудников отделов безопасности (режима и надзора) исправительных учреждений и следственных изоляторов Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В начале сборов начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Псковской области Роман Панибратов проверил наличие личного состава, прибывшего на учебно-методические сборы, довел до сотрудников план проведения сборов.

В рамках сборов, сотрудники аппарата Управления регионального УФСИН рассказали об актуальной информации в части организации режима и обеспечения надзора и рассмотрели ряд проблемных вопросов. Начальник дежурной службы организационно-аналитического отдела УФСИН Антон Никулин довел до дежурных помощников начальников ИК, СИЗО информацию по теме: «Порядок подготовки и сроки предоставления информации о происшествиях в дежурную службу УФСИН. Взаимодействие дежурной службы УФСИН и дежурных частей учреждений в процессе служебной деятельности».

Особое внимание начальник отдела режима и надзора аппарата Управления, обратил на законность применения физической силы и специальных средств в отношении подозреваемых, обвиняемых, осужденных и напомнил про обязательную видеофиксацию каждого случая применения физической силы и специальных средств. Также отметил про обязательное составление соответствующих документов по результатам применения и направление этих сведений в заинтересованные органы.

Кроме того, у сотрудников подведомственных учреждений были приняты зачеты по физической подготовке, стрельбе из табельного оружия и знаниям нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность УИС.

В завершении Роман Панибратов подвел итоги проведения учебно-методических сборов, поблагодарил руководство ИК-6 за оказанную помощь в проведении мероприятия.