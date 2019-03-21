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Общество

Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное – чтобы зрители радовались

Сегодня, 21 марта, отмечается Международный день театра для детей. «Детский театр должен быть таким же, как и взрослый, только лучше. Ибо все лучшее – детям», - говорил Константин Станиславский, и именно под таким девизом работает Псковский театр кукол, который в 2018 году отметил 55-летний юбилей. На днях в Псковском областном театре кукол с успехом стартовала не совсем обычная премьера  – впервые здесь поставили  спектакль для малышей от двух лет «Путешествие для самых маленьких». Режиссер спектакля и актер театра Борис Поткин рассказал о том, как из далекой Тюмени он попал в Псков и почему до сих пор не считает себя режиссером, хотя в его творческом багаже  уже немало постановок.

- Как родилась идея поставить спектакль для самых маленьких или, как модно сейчас называть, бэби-спектакль?

- Мне больше нравится первое название – для самых маленьких. Наш спектакль - это же первое знакомство малышей с театром.  Это даже не сказка, а, скорее, рассказ. А какое соприкосновение с искусством у малышей было до этого? Правильно, мамины сказки на ночь. И вот теперь вторая ступенька – наш спектакль - путешествие за город, знакомство с природой. Раз путешествие, то есть остановки - и в лесу, и на полянке цветов, и у большого дерева. И везде происходит знакомство с лесными обитателями.  Персонажи все – как настоящие, мягкие, пушистые, милые, только покрупнее, конечно. Все это происходит в спокойной такой, расслабленной манере, чтобы ребенок успевал наблюдать, чему-то удивляться, сопереживать.

- Это уже не первый ваш спектакль, на сцене Псковского театра кукол идут ваши постановки «Золотой ключик», «Царевна-лягушка», «Гуси-лебеди». Значит ли это, что артиста в себе вы уже переросли?

- Нет, так нельзя сказать. Я не чувствую себя режиссером, у меня нет никаких таких амбиций, мол, я уже должен сам ставить. Просто, когда играешь уже годы, в тебе уже столько артиста, столько идей и находок, что их уже хочется как-то выплеснуть, реализовать. И вот когда с этим подходишь к худруку и слышишь его одобрительное «Пробуй!» -  вот тогда хочется горы свернуть. А так нет, я не режиссер. Мне не сидится на месте, всегда надо быть в гуще событий, там, на сцене, даже коллеги на репетициях говорят: «Борис Станиславович, да отойдите, посмотрите уже со стороны». А я не могу со стороны смотреть, из зрительного зала. Да и потом настоящему режиссеру какие-то детали, фишки приходится в ходе репетиций резать, сокращать. Это всегда очень болезненно. Вот так из «Путешествия…» ушла история про семью зайчиков. А что делать, малыши не выдержат действия, которое длится больше получаса. Так что  я артист, которому иногда хочется поиграть в режиссера, скорее так.

- Хорошо, а что самое главное для артиста тогда?

- Чтобы зрителю было хорошо, весело, забавно. Чтобы радость приносить всем, кто пришел к нам в театр – и взрослым, и детям. Чтобы все чувствовали себя счастливыми хотя бы на время действия спектакля.

 -  Какая нелегкая задача. Сейчас современного ребенка трудно удивить: столько всего, гаджетов этих, мультиков по всем каналам. Про взрослых я уже не говорю.

 - Да, это есть и будет, прогресс не остановить. Но театр все равно особое искусство, очень искреннее. Мультфильм дети просто смотрят, созерцают, все идет ровно, своим чередом. Здесь у нас атмосфера спектакля, в которую погружаются и зрители, ритм, который можно менять, усилить акцент на чем-то, спросить у детей отношение к происходящему, втянуть его в действие. Для детей играть, как сказал Станиславский, надо, как для взрослых, только лучше.  Для взрослых, правда, у нас всегда есть какой-то второй план в пьесе, юмористические неоднозначные вещи. Но еще взрослый зритель, как правило, черпает радость и от того, что видит, как его ребенок радуется.

-  Расскажите немного о себе. Когда-то вы сделали очень неожиданный поворот в своей жизни, переехав из Тюмени на постоянное местожительство в Псков. Что вас подвигло тогда на такое решение?

- Я в нашем театре не один такой. У нас в театре художница – моя землячка. В моем случае все было достаточно просто. Родился и вырос в театральной семье, родители –тоже кукольники. Наверное, когда мама, будучи беременной мной, оступилась и упала со сцены, меня тогда тоже в тот момент к театру припечатало. Окончил Тюменское училище искусств, спокойно играл в театре кукол. И вдруг к нам  приехал ставить «Красную шапочку» Александр Заболотный. И я сразу понял, что мы с ним на одной волне, это мой режиссер. Так что, когда Сан Саныч сказал: «Слушай, Боря, твой дом в Пскове», я даже не удивился. А чуть позже пришло твердое решение переехать, моя супруга не возражала, и вот мы уже 13 лет  живем в Пскове.

- И не жалели после?

- Нет. Мой дом действительно здесь, в этом замечательном театре, который я искренне люблю.

Материал подготовлен Театрально-концертной дирекцией Псковской области.

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