«Титан-Полимер» рассказал псковичам о безопасности своего производства

15:03, 23 марта 2019, ПАИ

Материалы, посвященные безопасности производства на заводе «Титан-Полимер», который группа компаний «Титан» планирует построить на территории особой экономической зоны «Моглино», распространили среди участников митинга, который состоялся в Пскове сегодня, 23 марта. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в листовках, подготовленных «Титаном», содержится информация о будущем заводе и контакты информационного центра завода «Титан-Полимер», который открылся 18 марта в Пскове, по адресу ул. Ленина, 17.

Любой желающий может прийти в инфоцентр и получить данные об объемах производства продукции завода и ее сбыте, санитарно-защитной зоне, о классе опасности веществ на производстве, выделении вредных веществ, воздействии завода на окружающую среду и о других волнующих их темах, связанных с предприятием.

Также в информационном центре доступна информация о вакансиях, о производствах в других регионах и образцы выпускаемой продукции. Офис работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 (без обеда). Суббота и воскресенье – выходные дни.

Представитель компании, выступая перед участниками митинга, пообещал, что при необходимости инфоцентр будет работать и в выходные дни. По его словам, в настоящее время туда ежедневно приходят десятки псковичей, желающих работать на заводе или участвовать в строительстве в качестве подрядчиков. Он призвал митингующих к диалогу, подчеркнув, что «диалог – это когда не только говорят, но и слушают и слышат».

Напомним, митинг, посвященный теме строительства в Псковской районе завода «Титан-Полимер» был организован региональным отделением партии КПРФ. Ранее в соцсетях многие псковичи негативно восприняли инициативу коммунистов, отметив популистский характер их позиции.

ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.