​Мастер-класс по изготовлению экомешочков пройдёт сегодня в Молодёжном центре Пскова

10:36, 25 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 25 марта, в 16:30 в Псковском городском молодёжном центре пройдёт мастер-класс по изготовлению экомешочков, который проведёт Дина Перевозчикова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

Экомешочки — это многоразовая альтернатива пластиковым пакетам.

На экологическом слете «Зеленая планета» в 2018 году Дина рассказала, как ей удалось внедрить в свою жизнь использование тканевых многоразовых мешочков вместо полиэтиленовых пакетов, а сегодня она научит всех желающих их изготавливать. Мероприятие пройдёт в рамках «Недели экологии»

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