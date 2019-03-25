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Общество

О правах и обязанностях расскажут псковичам в областной библиотеке

28 марта в 14:30 Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, д. 48) проведет для студентов высших, среднеспециальных учебных заведений и учащихся старших классов школ Пскова День правовых знаний «Наши права и обязанности перед обществом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
 
День правовых знаний проводит Центр социальной, деловой и правовой информации библиотеки совместно с Управлением МВД России по Псковской области. В программе мероприятия примет участие специалист подразделения по делам несовершеннолетних. Также будут представлены электронные коллекции Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, которые содержат основополагающие документы, посвященные правам и обязанностям человека и гражданина.

Телефон для справок: 72-83-98.
 

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