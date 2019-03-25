О правах и обязанностях расскажут псковичам в областной библиотеке
28 марта в 14:30 Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, д. 48) проведет для студентов высших, среднеспециальных учебных заведений и учащихся старших классов школ Пскова День правовых знаний «Наши права и обязанности перед обществом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
День правовых знаний проводит Центр социальной, деловой и правовой информации библиотеки совместно с Управлением МВД России по Псковской области. В программе мероприятия примет участие специалист подразделения по делам несовершеннолетних. Также будут представлены электронные коллекции Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, которые содержат основополагающие документы, посвященные правам и обязанностям человека и гражданина.
Телефон для справок: 72-83-98.