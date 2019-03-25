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Общество

Свыше 2,5 тысяч угрожающих падением деревьев устранили энергетики на севере Псковской области

В Стругокрасненском и Плюсском районах Псковской области завершились учения производственного персонала  «Северных электрических сетей» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. По словам главного инженера «Псковэнерго» Андрея Кузьмина на заседании регионального штаба по обеспечению электробезопасности, в ходе решения практических задач был выполнен запланированный комплекс работ, нацеленный на повышение надежности электроснабжения этой части региона.

Решение о проведении здесь комплекса дополнительных мероприятий было принято в целях предупреждения технологических нарушений в работе энергообъектов, находящихся в зонах наибольших рисков по погодной обстановке. В начале 2019 года по северным районам области прошло семь неблагоприятных атмосферных фронтов с обильными осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 18 м/с, неоднократными переходами температуры воздуха через ноль градусов. Работа в режиме повышенной готовности, а также организация взаимодействия с МЧС и аварийными службами муниципалитетов помогли электросетевому предприятию не допустить отключений системообразующих линий.

На первом этапе были выполнены обходы более 100 километров воздушных линий электропередачи с фиксацией всех выявленных дефектов, а также облеты линий с использованием квадрокоптера. На основе полученных данных была произведена замена свыше трех километров провода, а также поврежденных вязок, опор, изоляторов и траверс. В общей сложности, выполнена расчистка 118 га просек и устранено 2 тысячи 536 деревьев, угрожающих падением на воздушные линии электропередачи. Для того, чтобы на выведенных в ремонт и отключенных участках сделать максимально возможный объем за минимальный период времени, на отдельных линиях одновременно работали по несколько бригад из других районов электрических сетей. В течение полутора месяцев ежедневно для выполнения практических задач здесь были задействованы гусеничные трактора, мульчеры, кронорез и другая спецтехника. На время проведения работ потребители были запитаны от передвижных резервных источников электроснабжения.

Отмечается, что в прошлом году подобная организационная модель была отработана в ходе масштабных учений МРСК Северо-Запада в Карелии. «Ротация персонала позволяет сосредоточить группировку сил и средств для оперативного и точечного решения наиболее острых вопросов, - подчеркнул Андрей Кузьмин. - Дальнейшую работу в этих районах мы будем проводить уже в плановом порядке в рамках реализации утвержденных проектов ремонтной и инвестиционных программ филиала».

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