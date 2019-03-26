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Общество

«Жительница Омска», выступавшая на митинге КПРФ с критикой «Титан-Полимера», оказалась нанятой псковской актрисой

«Жительница Омска», выступавшая 23 марта на митинге КПРФ с критикой компании «Титан-Полимер», оказалась нанятой псковской актрисой, сообщает анонимный телеграм-канал «Псковский правдоруб».

За свои услуги аниматор  Галина Ларионова просит «от 10 тысяч рублей». Вот что она пишет на своей рекламной страничке: «Если вы хотите, чтобы ваш праздник прошёл весело и незабываемо, обращайтесь ко мне. Я привыкла удивлять публику, к каждому гостю я нахожу подход. Хотите увидеть на своем празднике небольшие чудеса, услышать хорошее пение, открыть в себе и своих друзьях новые таланты и получить целую кучу призов? Тогда обращайтесь ко мне. Я работаю от первой до последней минуты праздника, могу составить любой сценарий по вашему желанию».

ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

Глава региона заявил, что предприятие будет открыто только после прохождения всех государственных экспертиз. Губернатор и инвестор договорились о максимальной публичности  при реализации проекта.

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