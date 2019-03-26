111 актов составили активисты по итогам рейда в столовые псковских школ

13:42, 26 марта 2019, ПАИ

111 актов по нарушениям в столовых псковских школ были составлены по итогам рейда, прошедшего 20 марта. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила заместитель главы Пскова, координатор партпроекта «Единой России» Елена Полонская.

По ее словам, в рамках рейда участникам «родительской экспертизы» удалось побывать во всех городских школах. По итогам посещения родители заполняли анкеты из 38 пунктов, где оценивали свои впечатления от увиденного, записывали вопросы и претензии к качеству школьного питания. В частности, родители школьников обратили внимание на хранение пирожных с кремом без холодильника, на продажу запрещенного в школе кофе. Информация по обнаруженным нарушениям передана в Роспотребнадзор.

«На следующей неделе мы планируем провести круглый стол, где обсудим результаты проверок. Пригласим предпринимателей, которые занимаются обеспечением питания в школах, чтобы они услышали, чем недовольны родители», - рассказала Елена Полонская.

По ее словам, группа активистов также выступила с инициативой по созданию рабочей группы, которая проработалы бы вопрос об индексации субсидии по оплате школьных обедов, в том числе малоимущим семьями. «Средняя стоимость обеда колеблется от 55 до 75 рублей, и то родители остаются недовольны, а мы кормим на 36 рублей. Некоторые пытаются уравнять это и перекрывают доходами недостающие суммами», - отметила Елена Полонская.

В целом, по ее словам, родители остались удовлетворены увиденным, основные претензии высказывались в адрес лишь двух предпринимателей. «Мы видим нарушения по продаже хлебобулочных изделий и кофе. Эти нарушения имеют место быть в наших учреждениях. Мы выявили нарушения, когда детей привлекают к дежурству по столовой, но не снабжают фартуками», - добавила Елена Полонская.