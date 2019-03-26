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Съедобное-несъедобное: ПАИ-live с Еленой Полонской

26 марта гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала заместитель главы Пскова Елена Полонская. В Пскове она впервые организовала родительский рейд по школам: в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» 100 родителей псковских школьников вместе с замглавой города прошли по школьным столовым, чтобы самим оценить качество детского питания. В прямом эфире депутат рассказала о запрещенных продуктах, которые предприниматели продают детям, о необходимости обновлять поставщиков продуктов в школу, о способах родительского контроля за качеством питания, и о том, как сделать так, чтобы детям не давали на обед «кашу-малашу» из макарон. 

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