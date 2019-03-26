Рабочий день для трудящихся женщин в сёлах может быть увеличен

09:11, 27 марта 2019, ПАИ

Продолжительность трудового дня для женщин, работающих в сельской местности, предлагается увеличить на четыре часа в неделю. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты России. Сейчас сельские женщины имеют право на сокращенную 36-часовую неделю, но при этом они получают полную заработную плату.

Вопрос о сохранении или изменении этой нормы включен в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года. Против нее выступает профсоюз работников агропромышленного комплекса, который уверен, что работающим на селе женщинам нужно дополнительное время на ведение домашнего хозяйства.

«Сотрудники министерства говорят, что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», — отметила зампред профсоюза Галина Юрова.

По данным Росстата, в сельской местности проживают 20,3 млн женщин, 63,3% или 12,9 млн из них работают.