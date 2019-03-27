Пункт передержки собак передали в пользование «Шанса» депутаты Псковской гордумы

12:25, 27 марта 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы дали согласие на предоставление в безвозмездное пользование зоозащитной организации «Шанс» муниципального имущества, расположенного по улице Советской Армии, 56б. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 21-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 марта.

Отметим, «Шанс» является социально ориентированной некоммерческой организацией, созданной для комплексного подхода к решению проблемы безнадзорных животных.

В пользование «Шанса» перейдёт пункт передержки собак, в котором расположены вольеры, бытовки и площадка для выгула. На данный момент там содержатся порядка 130 животных.

Напомним, сегодня «Шанс» отмечает 5 лет с момента создания.