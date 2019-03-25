Шанс на зоозащиту

18:39, 25 марта 2019, ПАИ

В марте самые крупные зоозащитные организации Пскова отметили юбилеи: «Зоозащите» исполнилось 10 лет с момента создания, «Шансу» - 5 лет. Пышных торжеств не было, вместо них зоозащитники занимались повседневной работой: благоустраивали приюты, строили будки, выгуливали собак. Новый материал проекта ПАИ-ZOO посвящён итогам работы волонтеров, которые изменили отношение жителей региона к безнадзорным животным, спасли сотни жизней и не собираются останавливаться на достигнутом.

Первопроходцы

Родоначальниками и первопроходцами были сотрудники общественной организации «Зоозащита». «Мы ломали копья, набивали шишки, делали ошибки, побеждали страхи и стереотипы, находили и теряли друзей, но шли и шли к намеченной цели - помощи бездомным животным», - вспоминает руководитель организации Вера Короткова.

С первых дней работы организация занималась популяризацией зоозащитного движения в Псковской области. «Ломали стереотипы, разворачивали лица людей к огромной проблеме, которую могли решить только сообща», - добавляет Вера Короткова.

«Зоозащита» установила диалог с городской администрацией. «Мы первые в Пскове заговорили о том, что проблему бездомных животных могут решать не бюджетные организации, а общественные», - поясняет Вера Короткова.

Впоследствии «Зоозащита» провела несколько митингов и акций в поддержу животных и ужесточения закона об ответственном отношении к ним. Сотрудникам и волонтерам организации удалось остановить отстрелы бездомных собак. «Для этого сидели в засадах, ловили отстрельщиков за руки, собирали трупы собак и возили их на вскрытие, участвовали в заседаниях рабочих групп при администрации города», - рассказывает Вера Короткова.

Именно «Зоозащита» 8 лет назад открыла первый в Пскове приют для бездомных животных - он получил название «Лесопилка». Через него проходит мощный поток животных, которые стерилизуются, вакцинируются, лечатся и пристраиваются в новые дома. Также здесь живут постоянно, без возможности найти хозяев животные-старички и хронически больные.

В приюте открыты несколько отделений, налажена работа операционного (кстати, «Зоозащита» первой стала проводить льготные стерилизации животных), кошачьего, щенячьего отделений, стационара, отделения для птиц и поросят. Все это сделано благодаря поддержке неравнодушных людей, подчеркивает Вера Короткова.

Регулярно на «Лесопилку» приходят псковичи и гости города, где их всегда встречает жительница приюта, собака Ася. У «Зоозащиты» налажено сотрудничество практически со всеми школами города, детской экологической библиотекой и экологическим центром, на всех мероприятиях помогают волонтеры ПсковГУ. «За 10 лет работы «Зоозащита» обрела надежных, постоянных друзей-волонтеров, которыми гордится и уже считает всех одной большой семьей», - поделилась Вера Короткова.

Кстати, друзья зоозащитников есть и за пределами региона – например, совсем недавно «Лесопилку» посетили школьники из Голландии.

А 16 марта, когда «Зоозащита» скромно отмечала юбилей, поздравления прилетали не только со всех уголков области, но из Санкт-Петербурга, Москвы и Прибалтики. В этот день на «Лесопилке» был традиционный субботник, волонтеры пришли погулять с собаками, а в честь праздника желающие могли выпить бокал шампанского за здоровье и счастливую жизнь всех питомцев приюта.

По словам Веры Коротковой, праздник неожиданно получился самым настоящим – с сюрпризами и подарками. «С десятками любимых глаз, счастливых улыбок и трогательных слез. Вот так неожиданно понимаешь - мы силища, - добавляет руководитель «Зоозащиты». - Это счастье - понимать, что есть тыл и поддержка. Впереди ещё много дел и много лет!»

А дел, действительно, невпроворот. Одна из самых важных проблем приюта – узаконивание земли, на которой уже стоят будки, вольеры и протекает вся жизнь его подопечных. Этот вопрос практически решен, в том числе при содействии областных властей. Участок будет размежеван, после чего «Зоозащита» возьмет его в аренду, либо получит в безвозмездное пользование как социальный проект.

Наиболее остро стоит вопрос с выкупом зданий, в которых находятся основные отделения приюта, - они принадлежат частному лицу. «В данный момент нам предложено выкупить здания или выехать», – говорит Вера Короткова. На «Лесопилке» содержатся 80 животных, которым идти некуда, поэтому «Зоозащита» приняла решение просить помощи у неравнодушных псковичей.

«Необходимо собрать 950 тысяч рублей. И эта та сумма, которая спасет приют, его животных и даст возможность организовать пространство приюта ещё лучше, уютнее и надежнее, так как это уже будет наш с вами приют во всех отношениях», – поясняет руководитель «Зоозащиты». Также необходимо построить небольшое новое здание и отремонтировать уже существующие.

«Мы будем стучаться во все организации, площадки, делать проекты для грантов - только бы собрать необходимую сумму!» – заверяет Вера Короткова. По ее мнению, только общими усилиями получиться сохранить дом для Аси и Берта, для трехлапой Белочки, старичка Дамира и ещё для сотен нынешних и потенциальных жителей приюта.

Проверка на прочность собаками

Не менее большой поток животных проходит через зоозащитную организацию Пскова «Шанс», которой 27 марта исполнится 5 лет. Именно в этот день в 2014 году «Шанс» был зарегистрирован юридически, и почти сразу началась «проверка на прочность».

Волонтер АНЗО «Шанс» Лариса Ильина рассказала, что в январе 2015 года в центре города обнаружили 18 щенков - грязных, худых и голодных. «Решили всех поймать и голыми руками пошли на отлов щенков, каждый из них уже весил не менее 10 килограммов. Побегали тогда знатно, щенки повизгивали и отчаянно кусались, - вспоминает волонтер. - Ловили и распределяли на помывку и ночевку по 2-3 щенка. Отмывать щенков от угольной пыли приходилось очень долго. Ночь у всех была просто жуть! Щенки стрессовали, скулили и орали практически всю ночь». Найдёнышей с Октябрьского проспекта назвали «октябрятами», отправили в клинику, после чего им стали искать новых хозяев.

Буквально в это же время потребовалась срочная помощь дикой собаке Шоколадке, которую нужно было поймать и прооперировать. Опыта отлова взрослой особи у волонтёров «Шанса» не было, и в один прекрасный день десяток энтузиасток собрались в районе обитания Шоколадки, нашли ее, но собака понеслась без оглядки. «В операции «Поймать Шоко» участвовало практически ядро организации «Шанс» и несколько добровольцев. И кто-то сверху пожалел и собаку, и выбивающихся из сил бегающих по огромной территории вокзала тётенек и девушек. Случилось чудо: Шоколадку нашли в укрытии, обездвижили, далеко тащили на руках совсем не легкую собаку в машину», - рассказывает Лариса Ильина. Собаку прооперировали, и она «в благодарность» разнесла в пух и прах половину клиники. 8 марта, по словам волонтера, Шоколадка сделала себе подарок - сумела открыть засов на двери и ушла, не прощаясь.

«Не успела Шоколадка уйти по-английски, не успели мы всех щенков-октябрят пристроить, как прилетела весть о десятке погибающих собак, у которых умерла хозяйка», - продолжает Лариса Ильина. Еще неокрепшая команда «Шанса» и помощники-добровольцы отправились спасать собак в Ваулино, некоторых из них удалось найти, вылечить и пристроить.

Аналогичных историй на стадии формирования «Шанса» было множество, с января до мая 2015 года продолжалась интенсивная работа в ветклинике на улице Вокзальной. В мае начал работу пункт передержки «Шанс», где по сей день содержатся отловленные с городских улиц собаки. А представители семейства кошачьих, оставшиеся без крова, находятся на домашних передержках у волонтеров «Шанса».

Руководитель организации Мария Величко напомнила, что волонтеры участвовали в борьбе с отстрелом бездомных собак в 2011 году. На тот момент работа с городскими властями по гуманному отлову и стерилизации бездомных животных уже велась в Великих Луках, и председатель Комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина решила распространить положительный опыт на весь регион.

Отловом собак в городе не занимался никто, ситуация в городе накалялась: бездомных четвероногих, и, соответственно, недовольных жителей, становилось все больше. И тогда «Шанс» решился взять эту работу на себя. «Это было страшно. Очень. Начать без опыта, без коллектива. Не имея четкого представления о том, передадут ли нам площадку, как будет идти финансирование, как выживать на эти скудные средства», - говорит Мария Величко. К слову, на отлов «Шансу» выделяли меньше 500 тысяч рублей в год. Но даже эта сумма позволила в корне изменить ситуацию с безнадзорными животными в городе.

«Если бы мы не справились, провалили работу - мы не только подставили бы чиновников, которые нас поддержали и за нас поручились, но и дискредитировали на корню саму идею о гуманном отлове бездомных собак силами общественных зоозащитных организаций», - добавляет Мария Величко.

Зоозащитники понимали, что работа только в рамках контракта никакого ощутимого результата не принесёт, поэтому сразу предложили администрации параллельно работать по программе «Отлов – стерилизация – выпуск». Все положенные бюрократические этапы были пройдены, «Шанс» получил в безвозмездную аренду пункт передержки на улице Советской и начал работать.

«Мы и сейчас уверены, что при сотрудничестве с властями можно помочь гораздо большему количеству животных, нежели находясь в оппозиции», - подчеркивает Мария Величко. По ее словам, благодаря тому, что «Шанс» оказывает городу услуги по отлову бездомных собак, они находятся в хороших условиях. К тому же, удается получить хоть и небольшие, но все же деньги на их пропитание и содержание.

Особенные животные

Все зооприюты живут, в первую очередь, за счет неравнодушных горожан и волонтеров-помощников. Конечно, денег всегда мало, пожертвований благотворителей худо-бедно хватает на корма, лекарства, оплату электроэнергии и других нужд приютов. Тем не менее, Вера Короткова в прямом эфире проекта ПАИ-live в феврале говорила о том, что люди в Псковской области добрейшие, они сострадательные, милосердные и активно помогают приютам.

А самая главная помощь – забрать домой животное, находящееся под опекой зоозащитников. Для этого необходимо пройти собеседование и подписать договор. Документ скорее декларативный, но он позволяет зоозащитной организации забрать животное обратно в случае каких-либо инцидентов, в новый владелец имеет право вернуть животное без объяснения причин.

Помимо этого, зоозащитники часто проверяют жилищные условия, в которые поедет их кошка или собака. Для последней, например, важно наличие теплой и сухой будки (или просторного вольера), длинной цепи (не меньше 3 метров), чистой и незахламленной территории вокруг будки. Щенки же отдаются с прослеживанием судьбы до половозрелости, так как обязательна льготная стерилизация врачом приюта. Также есть возрастные ограничения - молодые люди до 21 года и граждан старше 65 лет не смогут забрать подопечного приюта.

Все эти условия помогают осознать ответственность за животное. Особенно это касается кошек и собак из приютов, которые попали туда не от хорошей жизни. Бывшие бездомные животные порой с трудом адаптируются к существованию в новом доме, но и здесь приюты всегда помогут: зоозащитники ответят на все вопросы, помогут советами. «У нас большой опыт, приличная копилка знаний о природе поведения животных, а еще мы постоянно изучаем разные кинологические хитрости. И мы готовы ими поделиться, если возникают трудности», - подтверждают в «Шансе».

Кстати, забирая питомца у зоозащитников, вы освободите место для следующей бездомной собаки, и, таким образом, спасете сразу двух. Выбор животных в приютах огромный – здесь можно найти питомца для охраны, утренних прогулок и пробежек, либо просто для души.

«Не бойтесь брать животных из приюта», - под таким девизом проходят в Пскове выставки бездомных животных, кошек, которые нашли любящих хозяев, и другие мероприятия с участием зоозащитных организаций.

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Главным результатом работы псковских зоозащитных организаций стало заметное сокращение безнадзорных собак и кошек на улицах города, что заметила даже руководитель таллинского зооприюта Лариса Козырева. Кроме того, благодаря зоозащитникам волонтерство входит в моду, а это очень мощный ресурс развития общества. Ведь помогая животным, они помогают людям.