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Соцсфера

Голикова: Часть пациентов психдиспансеров могут отпустить по домам

В России проведут масштабное обследование всех пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ). По итогам этой работы часть пациентов отпустят домой. Обследование планируется провести за четыре месяца. Об этом рассказала в четверг вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере. Обсуждались проблемы с ПНИ в России.

По словам Голиковой, сообщает «Интерфакс», цель обследования — оценить возможность применения к пациентам ПНИ иных форм работы. Это может быть сопровождаемое проживание, проживание в замещающих семьях и решение в каждом конкретном случае по каждому пациенту. К этой работе готов подключиться Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского и его руководитель Зураб Кекелидзе. Министерству труда уже поручено создать условия для проведения обследований в ПНИ.

Голикова подчеркнула, что оставшаяся еще с советских времен система ПНИ морально устарела, ситуация в этих учреждениях сейчас — тревожная, что подтверждается результатами проведенной всероссийской проверки. К примеру, во многих ПНИ отсутствуют элементарные удобства, нет туалетов и водопровода, палаты переполнены, у пациентов нет личного пространства, нет даже мебели. Штат ПНИ в среднем укомплектован лишь на 75%, в ряде случаев — гораздо меньше. Проверки выявили и злоупотребления в этой системе, в том числе случаи бесчеловечного обращения персонала с пациентами и нарушения их прав.

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