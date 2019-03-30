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Фестиваль «Street fest» прошёл в воркаут-центре Пскова

30 марта в воркаут-центре Пскова (улица Коммунальная 19, ДОСААФ) прошёл фестиваль уличного спорта «Street fest». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в рамках фестиваля состоялись совместные открытые соревнования по воркауту и брейк-дансу.

Соревнования по воркауту включали в себя этапы «Воркаут батлы» и «Воркаут двоеборье», где участникам в различных весовых категориях предстояло выполнять подтягивание на турнике и отжимание на брусьях с дополнительным весом.

Напомним, что организатором мероприятия выступило спортивное движение «Street workout» Псковской области. Соревнования прошли при поддержке «Команды 2018»; комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова; Псковского городского молодежного центра; Псковской обувной фабрики Nordman; фитнес клуба Xpress и досугового центра «Понарошкино».

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