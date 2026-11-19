Въезд на территорию спорткомплекса «Олимп» ограничат из-за концерта в Ледовом дворце

16:27, 19 ноября 2026, ПАИ

Въезд на территорию универсального спортивного комплекса «Олимп» в Пскове будет ограничен сегодня, 19 ноября, с 17:00. Об этом ПАИ сообщили в Дирекции спортивных сооружений Пскова.

Ограничения связаны с проведением концерта артиста Вани Дмитриенко в Ледовом дворце. Мероприятие начнётся в 19:00.

Посетителей спорткомплекса «Олимп» просят учитывать эту информацию при планировании поездок, заранее продумывать маршрут и по возможности предусматривать дополнительное время на дорогу. Администрация комплекса принесла извинения за возможные неудобства.