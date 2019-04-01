Пропавшую женщину с маленькими детьми из Псковского района нашли полицейские

11:38, 01 апреля 2019, ПАИ

Пропавшую женщину с детьми из Псковского района нашли полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 27 марта 39-летняя Марина Чупарнова из деревни Тешково Псковского района перестала поддерживать связь с родственниками.

Выяснилось, что женщина выезжала в Санкт-Петербург со своими малолетними детьми: 5-летней Анастасией Чупарновой и 4-летним Егором Чупарновым. Сейчас она находится в своем доме в Псковском районе.

Полицейские поблагодарили всех, кто оказал содействие в поиске гражданки и ее детей.