Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские

16:44, 29 марта 2019, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение 39-летней Марины Чупарновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 27 марта эта жительница деревни Тешково Псковского района утратила связь с родственниками. По имеющимся данным, она может находиться в Пскове. С ней были двое ее детей – Анастасия Чепурнова, 2014 года рождения, и Егор Чупарнов, 2015 года рождения.

Приметы Марины Чупарновой: полного телосложения, волосы и крашеные бордовые, ростом 164 сантиметра. Была одета в красную куртку, бурки черные на меху, черные брюки, кофту светлая. С собой у нее была черная сумка, документы и мобильный телефон.

Приметы Анастасии Чупарновой: худощавого телосложения, волосы светлые. Была одета в красную куртку, резиновые сапоги темного цвета и темные штаны.

Приметы Егора Чупарнова: худощавый, светлые волосы. Был одет в голубую куртку, ботинки темного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Марины Чупарновой и ее детей, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.