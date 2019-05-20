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Товарищеские турниры по самбо и боксу состоятся в рамках Дней Псковской области в Москве

23 мая в рамках Дней Псковской области в Москве состоятся турниры по боксу и самбо между спортсменами региона и столицы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Состязания откроет псковский боксер-профессионал, четырёхкратный чемпион Европы по версии WBO, чемпион мира по версии WBO Артур Акавов.

Псковскую область представят 20 самбистов и боксёров - победителей различных всероссийских и зональных соревнований в категориях «взрослые» и «юниоры». Каждый спортсмен проведёт по одному бою или поединку.

Дни Псковской области в Москве пройдут в рамках межрегионального сотрудничества правительства Москвы и администрации Псковской области. В них примет участие делегация региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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