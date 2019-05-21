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Общество

Пятитысячную «фальшивку» нашли в псковском банке

Пятитысячную фальшивую купюру нашли в одном из банков Пскова 20 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она могла попасть в банк вместе с выручкой одного из городских магазинов. 

В связи с этим полиция просит сотрудников банков, а также работников торговли быть более внимательными и проверять деньги на специальных устройствах. При обнаружении подделки необходимо немедленно сообщить в полицию. Чаще всего мошенники поделываю купюры достоинством 1000 и 5000 рублей. Реже – 100 рублей. В областном центре случаи обнаружения фальшивок происходят регулярно.

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