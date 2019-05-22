0
13:11
Считалка
12:58
Суммы вознаграждений за добровольную сдачу оружия увеличены в Псковской области
12:44
Анна Кузыченко: ПсковГУ становится всё популярнее
12:29
Восемь автомобилей-прототипов выйдут на старт ралли «Пушкинские Горы-2019»
12:04
Начался ПАИ-live с начальником управления образования Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
11:55
«Страшно, но красиво»: Жители Пскова делятся фотографиями ночной грозы
10:34
Гранты Фонда содействия инновациям получат два малых предприятия Псковской области
Еще новости
Общество

Около 16 тысяч детей Псковской области отправятся в летние лагеря в этом году

В этом году в Псковской области в оздоровительных лагерях отдохнут около 16 тысяч детей, 5 тысяч из них – дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также ребята из малоимущих семей, дети-инвалиды, сироты и находящиеся под опекой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Центр детского отдыха и оздоровления.

Этим летом будут работать 175 детских оздоровительных лагерей. 20 из них – загородные, в том числе два палаточных и два санаторно-оздоровительных и 155 – с дневным пребыванием.

Кроме того, в этом году будет организована 31 профильная смена для 2,7 тысяч детей. Среди них: спортивные, санаторно-оздоровительные, экологические, для юнармейцев, творчески одаренных детей, юных кадетов, детей-инвалидов, шахматистов, научно-исследовательская и смена КВН. Более 3 тысяч человек, из которых 1,3 тыс. – педагоги и 350 – студенты вузов – будут работать с детьми.

Более 200 детей, которые отличились в учебе и творчестве за последние три года, поедут в летние лагеря других регионов, в том числе и на Черное море.

На отдых всех категорий детей в этом году из бюджета Псковской области выделено более 77 млн рублей, из муниципального – еще порядка 6,3 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Суммы вознаграждений за добровольную сдачу оружия увеличены в Псковской области
22 мая 2019
Суммы вознаграждений за добровольную сдачу оружия увеличены в Псковской области
Анна Кузыченко: ПсковГУ становится всё популярнее
22 мая 2019
Анна Кузыченко: ПсковГУ становится всё популярнее
Восемь автомобилей-прототипов выйдут на старт ралли «Пушкинские Горы-2019»
22 мая 2019
Восемь автомобилей-прототипов выйдут на старт ралли «Пушкинские Горы-2019»
Начался ПАИ-live с начальником управления образования Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
22 мая 2019
Начался ПАИ-live с начальником управления образования Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
«Страшно, но красиво»: Жители Пскова делятся фотографиями ночной грозы
22 мая 2019
«Страшно, но красиво»: Жители Пскова делятся фотографиями ночной грозы
Гранты Фонда содействия инновациям получат два малых предприятия Псковской области
22 мая 2019
Гранты Фонда содействия инновациям получат два малых предприятия Псковской области
С кулинарных конкурсов откроется фестиваль «Исаборг» в Изборске 1 июня
22 мая 2019
С кулинарных конкурсов откроется фестиваль «Исаборг» в Изборске 1 июня
Начальник управления образования Пскова ответит на вопросы ПАИ-live
22 мая 2019
Начальник управления образования Пскова ответит на вопросы ПАИ-live

Идет загрузка...