Около 16 тысяч детей Псковской области отправятся в летние лагеря в этом году

12:40, 22 мая 2019, ПАИ

В этом году в Псковской области в оздоровительных лагерях отдохнут около 16 тысяч детей, 5 тысяч из них – дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также ребята из малоимущих семей, дети-инвалиды, сироты и находящиеся под опекой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Центр детского отдыха и оздоровления.

Этим летом будут работать 175 детских оздоровительных лагерей. 20 из них – загородные, в том числе два палаточных и два санаторно-оздоровительных и 155 – с дневным пребыванием.

Кроме того, в этом году будет организована 31 профильная смена для 2,7 тысяч детей. Среди них: спортивные, санаторно-оздоровительные, экологические, для юнармейцев, творчески одаренных детей, юных кадетов, детей-инвалидов, шахматистов, научно-исследовательская и смена КВН. Более 3 тысяч человек, из которых 1,3 тыс. – педагоги и 350 – студенты вузов – будут работать с детьми.

Более 200 детей, которые отличились в учебе и творчестве за последние три года, поедут в летние лагеря других регионов, в том числе и на Черное море.

На отдых всех категорий детей в этом году из бюджета Псковской области выделено более 77 млн рублей, из муниципального – еще порядка 6,3 млн рублей.