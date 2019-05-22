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Общество

Смертельное ДТП на трассе Петербург – Невель произошло из-за выезда Land Rover на встречную полосу

22-летний водитель автомобиля Land Rover стал по предварительным данным виновником смертельного ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель в Пустошкинском районе. Авария случилась сегодня, 22 мая, около 15:11, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек на иномарке двигался в сторону Санкт-Петербурга и выехал на встречную полосу, где столкнулся с эвакуатором с регистрационными номерами Белоруссии.

Оба водителя погибли. Личность мужчины, который находился за рулем эвакуатора, устанавливается.

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