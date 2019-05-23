На стадионе «Машиностроитель» в Пскове организуют работу в три смены

14:25, 23 мая 2019, ПАИ

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове организуют работу в три смены. Об этом шла речь на выездном совещании с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя министра спорта Павла Новикова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам директора блока «Гражданское строительство» АО «Стройтрансгаз» Валерия Нелюбова, благодаря увеличению количества рабочих до 160 человек и организации работы в две смены темп работ удалось увеличить. При этом вдвое сократилось отставание от графика, однако оно всё ещё сохраняется и составляет порядка восьми дней.

Валерий Нелюбов уточнил, что к Ганзейским дням строители завершат работы по устройству футбольного поля, возведут большую и малую трибуны, построят первый этаж административного здания, установят забор вдоль улицы Кузнецкой.

Михаил Ведерников заметил, что принятых мер недостаточно. С ним согласился и Павел Новиков. «Надо переходить на три смены и добавить рабочих», — отметил он. Губернатор обратился к гендиректору «Стройтрансгаза» Михаилу Хряпову с просьбой взять реконструкцию стадиона «Машиностроитель» на особый контроль. Гендиректор «Стройтрансгаза» отметил, что готов подключиться к работе, чтобы выполнить достигнутые договорённости.

«Мы готовы в ручном режиме оказывать всю необходимую помощь. Для этого нам нужна от вас обратная связь. Нам надо сделать качественный рывок», — подытожил губернатор.

В результате принято решение рекомендовать подрядчику увеличить численность строителей и организовать трехсменную работу на объекте. Подрядной организации поручено составить график работ по дням и в ежедневном режиме докладывать о сделанном.

Первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» включает возведение административного здания, двух зрительских трибун с внутренними помещениями, установку искусственного футбольного поля с беговыми дорожками, двух площадок под игровые виды спорта, обустройство парковки и общее благоустройство территории. Полностью работы завершатся до конца года. 750 млн рублей на реконструкцию выделены в результате работы Михаила Ведерникова с профильными министерствами и ведомствами.