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Экономика

Более 3 млн рублей потратят на ремонт двух улиц в Гдове

В Гдове отремонтируют улицу Пограничную (от Белоцерковец до Ленина) и Кингисеппскую (от Карла Маркса до Печатникова). Соответствующие электронные аукционы опубликованы на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта на ремонт улицы Пограничной составляет 1 млн 561 тыс. 732,8 рубля, Кингисеппской – 1 млн 706 тыс. 946 рублей. Средства предусмотрены в бюджете города.

Проведение аукционов запланировано на 3 июня. Работы необходимо выполнить до конца декабря 2019 года.

Развитие дорожной сферы в Псковской области — одно из приоритетных направлений работы областной власти. В этом году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе планируется направить порядка 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — из федерального бюджета и 348 млн рублей — из областного.

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