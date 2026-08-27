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Общество

Бизнес-встреча с предприятиями Витебской области пройдёт в Пскове

Контактная биржа с участием представителей бизнеса Витебской области (Беларусь) и Псковской области состоится в пятницу, 28 августа, в рамках Дней Витебской области в Пскове. Местом для переговоров станет павильон на нижней площадке Финского парка, сообщили ПАИ организаторы.

Выставка-ярмарка «Россия начинается здесь». Фото: ПАИ

Официальное открытие бизнес-встречи – в 10:00. С приветственным словом выступят президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов и генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Наталья Воробьёва.

В программе – презентации предприятий Витебской и Псковской областей, а также деловые переговоры в формате B2B. С 11:30 представители псковского бизнеса смогут ознакомиться с экспозицией выставки-ярмарки, которая развернётся в Финском парке.

В контактной бирже планируют участвовать компании пищевой и лёгкой промышленности, деревообработки, производства строительных материалов, металлообрабатывающего инструмента и изделий из полимеров. Среди заявленных предприятий со стороны Беларуси – Оршанский инструментальный завод, «КимаБел», Оршанский льнокомбинат, «Инвет», «Белвест», «Рубелэко», Лепельский лесхоз, Витебский мясокомбинат, Глубокский молочно-консервный комбинат, Верхнедвинский маслосырзавод, фабрика «Витьба» и другие.

В рамках Дней Витебской области также представят экономический, промышленный, образовательный, культурный и туристический потенциал региона. Для гостей организуют выставку, ярмарку и дегустацию продукции белорусских производителей.

Обмен Днями между Псковской и Витебской областями стал уже традицией.

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