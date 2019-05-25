Торгово-промышленная палата: Презентация инвестиционных возможностей Псковской области в Москве прошла успешно

18:15, 24 мая 2019, ПАИ

Презентация инвестиционных возможностей Псковской области, которая прошла в рамках Дней региона в Москве 24 мая, была очень успешной. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов Псковскому агентству информации.

Владимир Зубов принимал участие в мероприятии, центральной площадкой которого стала Торгово-промышленная палата РФ. По его словам, потенциал региона был представлен успешно, в мероприятии приняли участие более 200 человек. Он заметил, что предыдущая такая презентация состоялась в 2015 году, и «изменения достаточно серьезные, активность хорошая». Владимир Зубов утончил, что на презентации собралось много людей, выступающим задали много конкретных, четких вопросов, которые помогли более широко раскрыть инвестиционный потенциал Псковской области.

«Интересовались и туристическим потенциалом, и деловыми кадрами, и возможностями увеличения экспорта Псковской области, привлечения туристов из других стран, Ганзейскими днями», - рассказал председатель псковской ТПП. Он подчеркнул, что предприниматели выражали интерес приехать в Псковскую область и лично убедиться, «действительно ли у нас инвесторов носят на руках».

Он уверен, что данная позитивная волна продолжится, в том числе на гала-концерте мастеров искусств Псковской области в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня».

«Такие презентации позволяют людям узнать больше нового о регионе, потому что не все в своей суете успевают обращать внимание на приграничные регионы РФ, - продолжил Владимир Зубов. - Надо иногда людям показывать интересные моменты, ценности, которыми мы обладаем, к которым мы, возможно, привыкли, но для других регионов они являются уникальными».

Дни Псковской области в Москве прошли 23-24 мая. Делегация Псковской области представила москвичам туристический и инвестиционный потенциал региона, историю и традиции субъекта.