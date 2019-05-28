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Общество

Врио замкомандира Берлинского полка: Наши экипажи летают по всему земному шару

«Экипажи нашего полка летают по всему земному шару. Нет ни одного такого места, где бы не побывали наши экипажи и наши самолеты», - заявил врио заместителя командира 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка Игорь Сагал в прямом эфире проекта ПАИ-live 28 мая.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Игоря Сагала, псковские летчики выполняют совершенно разные задачи - от боевых и миротворческих, до государственных.

Он также отметил, что в каждом полку есть самолеты, которые принадлежат к специальному отряду, обеспечивающему визиты первых лиц государства.

1 июня Берлинскому полку, дислоцированному в Пскове, исполнится 75 лет.

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