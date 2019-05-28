Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах

22:08, 28 мая 2019, ПАИ

Возможность проведения общероссийского форума православных экскурсоводов в Москве или в Псково-Печерском монастыре предложил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом он сказал на Всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи» в павильоне № 57 Центрального исторического парка «Россия – моя история» на ВДНХ в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

По словам владыки, основная цель предстоящего форума – это выработка долгосрочной программы по осуществлению экскурсионно-просветительской работы в монастырях и храмах РПЦ. Он рассказал, что от экскурсоводов «порой приходится слышать информацию, совершенно неприемлемую для православного человека, искажающую Священное Предание и исторические события». Митрополит отметил, что зачастую экскурсовод не может объяснить, что такое монашество, и ничего не знает о православии.

В качестве одного из примеров возможного решения данной проблемы митрополит Тихон упомянул опыт Псково-Печерского монастыря, где с этого года осуществляется лицензирование экскурсоводов. Монастырь совместно с Псковским государственным университетом разработал приемлемую и для паломников, и для светских туристов тематику экскурсий, к ведению которых на территории обители допускаются только получившие лицензию специалисты, освоившие учебные материалы и сдавшие соответствующий экзамен.

Владыка отметил, что светские туристы самим фактом посещения православных святынь свидетельствуют о своем интересе к духовной культуре. Предстоящий форум экскурсоводов позволит его участникам обменяться опытом и практическими наработками в этой области.

Также митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил епархиальным древлехранителям продумать возможные пути решения проблемы сохранения аварийных храмов в епархиях.

Организаторами мероприятия выступили Патриарший совет по культуре и Фонд содействия сохранению христианских ценностей при поддержке Фонда президентских грантов.