0
22:08
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
20:46
Особенности реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Пскове
18:22
Как отпразднуют в Пскове 75-летие Берлинского авиаполка: ПАИ-live с Игорем Сагалом
17:25
Рекордное количество участников ожидается на предстоящей Псковской парусной регате
16:44
Сергей Елизаров: На митингах в Пскове против «Титана» выступают люди, которые не имеют отношения к экологии
15:35
В семи новостройках Пскова смогут побывать участники специального тура
15:22
Как добраться до места проведения воздушного парада в Пскове 1 июня
Еще новости
Общество

Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах

Возможность проведения общероссийского форума православных экскурсоводов в Москве или в Псково-Печерском монастыре предложил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом он сказал на Всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи» в павильоне № 57 Центрального исторического парка «Россия – моя история» на ВДНХ в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

По словам владыки, основная цель предстоящего форума – это выработка долгосрочной программы по осуществлению экскурсионно-просветительской работы в монастырях и храмах РПЦ. Он рассказал, что от экскурсоводов «порой приходится слышать информацию, совершенно неприемлемую для православного человека, искажающую Священное Предание и исторические события». Митрополит отметил, что зачастую экскурсовод не может объяснить, что такое монашество, и ничего не знает о православии.

В качестве одного из примеров возможного решения данной проблемы митрополит Тихон упомянул опыт Псково-Печерского монастыря, где с этого года осуществляется лицензирование экскурсоводов. Монастырь совместно с Псковским государственным университетом разработал приемлемую и для паломников, и для светских туристов тематику экскурсий, к ведению которых на территории обители допускаются только получившие лицензию специалисты, освоившие учебные материалы и сдавшие соответствующий экзамен.

Владыка отметил, что светские туристы самим фактом посещения православных святынь свидетельствуют о своем интересе к духовной культуре. Предстоящий форум экскурсоводов позволит его участникам обменяться опытом и практическими наработками в этой области.

Также митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил епархиальным древлехранителям продумать возможные пути решения проблемы сохранения аварийных храмов в епархиях.

Организаторами мероприятия выступили Патриарший совет по культуре и Фонд содействия сохранению христианских ценностей при поддержке Фонда президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
28 мая 2019
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
Особенности реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Пскове
28 мая 2019
Особенности реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Пскове
Рекордное количество участников ожидается на предстоящей Псковской парусной регате
28 мая 2019
Рекордное количество участников ожидается на предстоящей Псковской парусной регате
Сергей Елизаров: На митингах в Пскове против «Титана» выступают люди, которые не имеют отношения к экологии
28 мая 2019
Сергей Елизаров: На митингах в Пскове против «Титана» выступают люди, которые не имеют отношения к экологии
В семи новостройках Пскова смогут побывать участники специального тура
28 мая 2019
В семи новостройках Пскова смогут побывать участники специального тура
Как добраться до места проведения воздушного парада в Пскове 1 июня
28 мая 2019
Как добраться до места проведения воздушного парада в Пскове 1 июня
Опубликован график приёма документов от абитуриентов в ПсковГУ
28 мая 2019
Опубликован график приёма документов от абитуриентов в ПсковГУ
Памятник пограничникам торжественно открыли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 мая 2019
Памятник пограничникам торжественно открыли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...