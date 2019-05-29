Псковские учащиеся и их педагоги получили награды за особые достижения

18:21, 29 мая 2019, ПАИ

29 мая псковских учащихся и их педагогов наградили за особые достижения в учебной и внеурочной деятельности. Торжественная церемония «Ассамблея звезд - 2019» состоялась в Городском культурном центре и собрала 280 детей и преподавателей из 20 школ и 6 учреждений дополнительного образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В этот день чествовали участников творческих коллективов, воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств города, а также их руководителей, которые отлились в области культуры и искусства, достигли высоких результатов в художественном образовании, принимали активное участие в культурной жизни города.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова подчеркнула значимость прививания культуры детям с раннего возраста, а также то, как важны поощрение и поддержка юных дарований. Она заявила, что гордится талантливыми псковичами, пожелала им новых достижений и вручила награды детям и их преподавателям.

К поздравлениям присоединился депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, который каждый год принимает участие в данном мероприятии. Он подчеркнул, что у таланта есть привилегия - творить историю, и пожелал юным дарованиям «становиться частью мировой истории и не оставлять выбранный пусть, а напротив, достигать наиболее высоких результатов». Парламентарий вручил памятные подарки и грамоты победителям и дипломантам международных, всероссийских и региональных конкурсов.

Начальник Управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов добавил, что не перестает восхищаться достижениями псковичей в хореографическом искусстве, оригинальном жанре, живописи. Он остановился на заслугах преподавателей и родителей, которые, по его мнению, играют первостепенную роль в воспитании и развитии ребенка.

Затем гости церемонии смогли оценить способности юных талантов, которые исполнили музыкальные композиции и цирковые номера.

На «Ассамблее звёзд» ежегодно чествуют победителей и призеров областного этапа, окружных и заключительных этапов всероссийских предметных олимпиад, победителей областных предметных конкурсов «Юные дарования», лауреатов и призеров областных, всероссийских и международных конкурсов, научно-практических конференций и других престижных мероприятий на конкурсной основе.