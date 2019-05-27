0
15:12
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
13:11
Туристический Псков: Как добраться от вокзала до Кремля
20:09
Зачем Псковской области приоритетность заселения соотечественниками
00:06
Россия вышла в финал «Евровидения – 2019»
22:40
Великолукский свинокомплекс будет экспортировать свинину в Гонконг
19:35
Почётный президент FAI посетит встречу воздухоплавателей в Великих Луках
15:59
В Эстонии ужесточили требования к зимним шинам
Еще новости
Страна и мир

Масштабные антитеррористические учения проходят в Риге

30 мая в Риге (Латвия) проходят антитеррористические учения «Толпа 2019». Как пишет портал Delfi, учения организовала Служба государственной безопасности (СГБ), в ходе них ведомства отработают способности отражения теракта, в частности, - таран толпы автомобилем.

В учебных мероприятиях примут участие силовики СГБ, Национальные вооруженные силы, скорая помощь, пожарные, полицейские и пограничники. Кроме того, в учениях свои силы задействуют Генпрокуратура, МВД, Министерство иностранных. Наблюдать за мероприятиями будут представители Литвы и Эстонии.

Туристов, прибывших в Ригу или планирующих поездку, просят не пугаться действий людей в форме — это только учения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
27 мая 2019
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
Россия вышла в финал «Евровидения – 2019»
17 мая 2019
Россия вышла в финал «Евровидения – 2019»
Великолукский свинокомплекс будет экспортировать свинину в Гонконг
15 мая 2019
Великолукский свинокомплекс будет экспортировать свинину в Гонконг
Почётный президент FAI посетит встречу воздухоплавателей в Великих Луках
15 мая 2019
Почётный президент FAI посетит встречу воздухоплавателей в Великих Луках
В Эстонии ужесточили требования к зимним шинам
12 мая 2019
В Эстонии ужесточили требования к зимним шинам
Скончался журналист Сергей Доренко
09 мая 2019
Скончался журналист Сергей Доренко
«Золото» завоевал великолучанин на международном турнире по боксу
08 мая 2019
«Золото» завоевал великолучанин на международном турнире по боксу
В Эстонии военнослужащий одной из стран НАТО забрался с гранатометом на памятник советским солдатам
07 мая 2019
В Эстонии военнослужащий одной из стран НАТО забрался с гранатометом на памятник советским солдатам

Идет загрузка...