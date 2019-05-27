Масштабные антитеррористические учения проходят в Риге

12:28, 30 мая 2019, ПАИ

30 мая в Риге (Латвия) проходят антитеррористические учения «Толпа 2019». Как пишет портал Delfi, учения организовала Служба государственной безопасности (СГБ), в ходе них ведомства отработают способности отражения теракта, в частности, - таран толпы автомобилем.

В учебных мероприятиях примут участие силовики СГБ, Национальные вооруженные силы, скорая помощь, пожарные, полицейские и пограничники. Кроме того, в учениях свои силы задействуют Генпрокуратура, МВД, Министерство иностранных. Наблюдать за мероприятиями будут представители Литвы и Эстонии.

Туристов, прибывших в Ригу или планирующих поездку, просят не пугаться действий людей в форме — это только учения.