Антон и Виктория Макарские выступят в Бугрово

12:22, 30 мая 2019, ПАИ

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах выступят звезды кино Антон и Виктория Макарские. Супружеская пара даст концерт на специально созданной к празднику сцене на воде в Бугрово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Для зрителей в исполнении Антона и Виктории прозвучат романсы и песни из известных кинофильмов разных лет. При этом, подчеркнули организаторы, в программу вошли не только российские киноленты, но и зарубежные.

Дуэт выступит 8 июня под открытым небом. Начало представления — 21 час. Предшествовать появлению Макарских на сцене будет шоу барабанщиков.

Полная программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры ЗДЕСЬ.