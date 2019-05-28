Дни Пушкинской поэзии и русской культуры: что, где, когда
С 5 по 12 июня в Пскове и Пушкинских Горах пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в год 220-летия со дня рождения Александра Пушкина программа праздника будет включать поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое. В Псковской области соберутся признанные мастера и деятели российской культуры, исполнительского, театрального, музыкального, изобразительного искусств, музейного дела.
День рождения Пушкина, 6 июня, начнется с литии и возложения цветов к могиле поэта в Святогорском монастыре и памятной церемонии у памятника Пушкину в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах откроется научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка», в ходе которой сразу в нескольких районах области будут организованы круглые столы, педагогические мастерские и дискуссионные клубы.
Основной день празднеств намечен на 8 июня. На поэтической поляне в Михайловском развернутся театральные, поэтические, музыкальные, ремесленные, развлекательные площадки. Кроме того, различные творческие коллективы выступят в этнодеревне Зуево, а вечером будет развернута сцена на воде в деревне Бугрово. В этот же день будет представлена сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука.
В рамках Дней Пушкинской поэзии и русского языка с 5 по 11 июня пройдет международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
В этом году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона Всероссийский пушкинский праздник поэзии переименован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Праздник пройдет в обновленном формате.
Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда.
Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Официальный партнер праздника ПАО «Сбербанк».
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5 июня 2019 года
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12:00
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Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019». Читаем стихи Пушкина
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Студенты Российского государственного института сценических искусств. Курс В. Э. Рецептера
Музей-усадьба «Михайловское». Площадка за «Домиком няни»
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18:15
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Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»
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Торжественное открытие фестиваля А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь). Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника
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6 июня 2019 года
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Пушкинский день России, День русского языка, 220 лет со дня рождения А.С.Пушкина
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Псков
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11:00
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Церемония возложения цветов к памятнику
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Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»
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11:00
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Научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».
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Круглые столы, дискуссионные клубы, педагогические мастерские в Пскове, Великолукском, Бежаницком, Плюсском районах
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Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Комитет по образованию Псковской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Псковский государственный университет, Научно-образовательный союз «Родное слово», АНКО «Пушкинский образовательный Центр»
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12:00
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Познавательная программа «Дивных сказок мир незримый …»
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Дошкольные и школьные образовательные учреждения Пскова
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12:30
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Подведение итогов городской образовательной акции «Чистый город - хорошая речь»
Псковский государственный университет (площадь Ленина, 2)
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Пушкинские Горы
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12:00
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Лития на могиле А. С. Пушкина. Церемония возложения цветов к могиле А. С. Пушкина
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Свято-Успенский Святогорский монастырь
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14:00
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Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»
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А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка». Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь). Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника.
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15:30
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Открытие выставки одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника
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Музей-усадьба «Михайловское». Дом-музей А. С. Пушкина
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16:30
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Церемония дарения Пушкинскому заповеднику немецким Пушкинским обществом бюста А. С. Пушкина.
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Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»
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18:30
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Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»
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А. С. Пушкин «Капитанская дочка».
Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург)
Большой зал Научно-культурного центра Пушкинского заповедника
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7 июня 2019 года
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Псков
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11:00
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Познавательно-развлекательная программа для детей
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Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова
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11:00 – 21:00
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Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, жителей и гостей города
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Улица Пушкина, амфитеатр на набережной реки Великой
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Пушкинские Горы
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11:00
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Научно-практическая конференция «А. С.Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».
Пленарное заседание в Пушкинских Горах
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Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Комитет по образованию Псковской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Псковский государственный университет, Научно-образовательный союз «Родное слово», АНКО «Пушкинский образовательный Центр»
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11:00
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«Пушкинские юбилеи 1899-1949»
Открытие выставки из фондов Пушкинского заповедника и Литературного музея Пушкинского Дома
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Музей-усадьба «Михайловское»,
выставочный зал «Льнохранилище»
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11:40
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«Пушкин на каждый день». Презентация книги В. Я. Курбатова
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Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»
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14:00
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Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»
«Люди и птицы». Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь)
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Площадка перед Научно-культурным центром
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16:30
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Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»
Творческая встреча с В. Э. Рецептером
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|
Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника
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18:30
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Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»
Д. И. Фонвизин «Недоросль».
Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург)
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Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника
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8 июня 2019 года
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Псков
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10:00 – 16:00
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Книжно-иллюстративная выставка «И в новом веке Пушкин с нами…». Работа кинозалов с программой «Пушкинское Лукоморье»
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Библиотеки города Пскова
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17:00 – 18:30
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Творческий проект «Знай наших» для обычных людей и малоизвестных коллективов на народной сцене у «свободного микрофона».
Свободное чтение произведений А. С. Пушкина
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Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»
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Пушкинские Горы
|
11:00
|
Лития на могиле А. С. Пушкина
Церемония возложения цветов к могиле А. С. Пушкина
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|
Свято-Успенский Святогорский монастырь
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12:00
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Парад участников и гостей праздника.
Торжественное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры на поляне с. Михайловское
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Церемония специального гашения знаков почтовой оплаты
Сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука
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Открытие и презентация Международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель» с участием учредителей конкурса – Пушкинского заповедника, псковского отделения Союза писателей России, Почты России.
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Сельцо Михайловское, поэтическая поляна
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Работа сценических площадок: историческо-литературная, классическая сцена, гусарская, театральная сцены, а также творческая площадка в этно-деревне Зуево и сцена на воде в деревне Бугрово.
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9 июня 2019 года
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Псков
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16:00
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Закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Показ музыкального спектакля «Евгений Онегин»
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Большой концертный зал Псковской областной филармонии
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Пушкинские Горы
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16:00
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Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Творческая встреча с главным редактором журнала «Звезда» Я. А. Гординым
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Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника
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18:30
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Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».Премьера. Моноспектакль. У. Шекспир. «Гамлет». Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург)
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Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника
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10 июня 2019 года
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13:00
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Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Видеопоказ спектакля «Руслан и Людмила». Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»
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Выставочный зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника
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16:00
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Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Творческая встреча с В. Я. Курбатовым
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Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника
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18:30
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Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Н. С. Лесков «Левша». Санкт-Петербургский Городской театр (Санкт-Петербург)
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Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника
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11 июня 2019 года
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16:30
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Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Творческая встреча с директором Пушкинского заповедника Г. Н. Василевичем
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Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника
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18:30
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Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург). Торжественное закрытие фестиваля
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Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника
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12 июня 2019 года. День России
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16:30
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Концерт скрипичной музыки. Иван Долгунов (Москва)
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Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»