Дни Пушкинской поэзии и русской культуры: что, где, когда

18:07, 28 мая 2019, ПАИ

С 5 по 12 июня в Пскове и Пушкинских Горах пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в год 220-летия со дня рождения Александра Пушкина программа праздника будет включать поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое. В Псковской области соберутся признанные мастера и деятели российской культуры, исполнительского, театрального, музыкального, изобразительного искусств, музейного дела.

День рождения Пушкина, 6 июня, начнется с литии и возложения цветов к могиле поэта в Святогорском монастыре и памятной церемонии у памятника Пушкину в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах откроется научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка», в ходе которой сразу в нескольких районах области будут организованы круглые столы, педагогические мастерские и дискуссионные клубы.

Основной день празднеств намечен на 8 июня. На поэтической поляне в Михайловском развернутся театральные, поэтические, музыкальные, ремесленные, развлекательные площадки. Кроме того, различные творческие коллективы выступят в этнодеревне Зуево, а вечером будет развернута сцена на воде в деревне Бугрово. В этот же день будет представлена сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука.

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русского языка с 5 по 11 июня пройдет международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

В этом году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона Всероссийский пушкинский праздник поэзии переименован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Праздник пройдет в обновленном формате.

Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда.

Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Официальный партнер праздника ПАО «Сбербанк».