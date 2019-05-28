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Культура

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры: что, где, когда

С 5 по 12 июня в Пскове и Пушкинских Горах пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в год 220-летия со дня рождения Александра Пушкина программа праздника будет включать поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое. В Псковской области соберутся признанные мастера и деятели российской культуры, исполнительского, театрального, музыкального, изобразительного искусств, музейного дела.

День рождения Пушкина, 6 июня, начнется с литии и возложения цветов к могиле поэта в Святогорском монастыре и памятной церемонии у памятника Пушкину в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах откроется научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка», в ходе которой сразу в нескольких районах области будут организованы круглые столы, педагогические мастерские и дискуссионные клубы.

Основной день празднеств намечен на 8 июня. На поэтической поляне в Михайловском развернутся театральные, поэтические, музыкальные, ремесленные, развлекательные площадки. Кроме того, различные творческие коллективы выступят в этнодеревне Зуево, а вечером будет развернута сцена на воде в деревне Бугрово. В этот же день будет представлена сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука.

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русского языка с 5 по 11 июня пройдет международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

В этом году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона Всероссийский пушкинский праздник поэзии переименован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Праздник пройдет в обновленном формате.

Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда.

Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Официальный партнер праздника ПАО «Сбербанк».

5 июня 2019 года

12:00

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019». Читаем стихи Пушкина

 

Студенты Российского государственного института сценических искусств. Курс В. Э. Рецептера

Музей-усадьба «Михайловское». Площадка за «Домиком няни»

18:15

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

 

Торжественное открытие фестиваля А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь). Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника

6 июня 2019 года

Пушкинский день России, День русского языка, 220 лет со дня рождения А.С.Пушкина

Псков

11:00

Церемония возложения цветов к памятнику

 

Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»

11:00

Научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

 

Круглые столы, дискуссионные клубы, педагогические мастерские в Пскове, Великолукском, Бежаницком, Плюсском районах

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Комитет по образованию Псковской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Псковский государственный университет, Научно-образовательный союз «Родное слово», АНКО «Пушкинский образовательный Центр»

12:00

Познавательная программа «Дивных сказок мир незримый …»

 

Дошкольные и школьные образовательные учреждения Пскова

 

 

12:30

Подведение итогов городской образовательной акции «Чистый город - хорошая речь»

Псковский государственный университет (площадь Ленина, 2)

Пушкинские Горы

12:00

Лития на могиле А. С. Пушкина. Церемония возложения цветов к могиле А. С. Пушкина

 

Свято-Успенский Святогорский монастырь

14:00

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

 

А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка». Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь). Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника.

15:30

Открытие выставки одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника

 

Музей-усадьба «Михайловское». Дом-музей А. С. Пушкина

16:30

Церемония дарения Пушкинскому заповеднику немецким Пушкинским обществом бюста А. С. Пушкина.

 

Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»

18:30

Фестиваль молодежных театров «Михайловское - 2019»

 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка».

Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург)

Большой зал Научно-культурного центра Пушкинского заповедника

7 июня 2019 года

Псков

11:00

Познавательно-развлекательная программа для детей
«В волшебной Пушкинской стране»

 

Дошкольные и школьные образовательные учреждения города Пскова

11:00 – 21:00

Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, жителей и гостей города

 

Улица Пушкина, амфитеатр на набережной реки Великой

Пушкинские Горы

11:00

Научно-практическая конференция «А. С.Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

Пленарное заседание в Пушкинских Горах

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Комитет по образованию Псковской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Псковский государственный университет, Научно-образовательный союз «Родное слово», АНКО «Пушкинский образовательный Центр»

11:00

«Пушкинские юбилеи 1899-1949»

Открытие выставки из фондов Пушкинского заповедника и Литературного музея Пушкинского Дома

 

Музей-усадьба «Михайловское»,

выставочный зал «Льнохранилище»

11:40

«Пушкин на каждый день». Презентация книги В. Я. Курбатова

 

Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»

14:00

Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

«Люди и птицы». Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь)

 

Площадка перед Научно-культурным центром

16:30

Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

Творческая встреча с В. Э. Рецептером

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника

18:30

Фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019»

Д. И. Фонвизин «Недоросль».

Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург)

 

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника

8 июня 2019 года

Псков

10:00 – 16:00

Книжно-иллюстративная выставка «И в новом веке Пушкин с нами…». Работа кинозалов с программой «Пушкинское Лукоморье»

 

Библиотеки города Пскова

17:00 – 18:30

Творческий проект «Знай наших» для обычных людей и малоизвестных коллективов на народной сцене у «свободного микрофона».

Свободное чтение произведений А. С. Пушкина

 

Летний сад, памятник «Пушкин и крестьянка»

Пушкинские Горы

11:00

Лития на могиле А. С. Пушкина

Церемония возложения цветов к могиле А. С. Пушкина

 

Свято-Успенский Святогорский монастырь

12:00

Парад участников и гостей праздника.

Торжественное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры на поляне с. Михайловское

 

Церемония специального гашения знаков почтовой оплаты

Сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука

 

Открытие и презентация Международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель» с участием учредителей конкурса – Пушкинского заповедника, псковского отделения Союза писателей России, Почты России.

 

Сельцо Михайловское, поэтическая поляна

Работа сценических площадок: историческо-литературная, классическая сцена, гусарская, театральная сцены, а также творческая площадка в этно-деревне Зуево и сцена на воде в деревне Бугрово.

 

9 июня 2019 года

Псков

16:00

Закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Показ музыкального спектакля «Евгений Онегин»

 

Большой концертный зал Псковской областной филармонии

Пушкинские Горы

16:00

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с главным редактором журнала «Звезда» Я. А. Гординым

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника

18:30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».Премьера. Моноспектакль. У. Шекспир. «Гамлет». Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург)

 

Малый зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника

10 июня 2019 года

13:00

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Видеопоказ спектакля «Руслан и Людмила». Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»

 

Выставочный зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника

16:00

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с В. Я. Курбатовым

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника

18:30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Н. С. Лесков «Левша». Санкт-Петербургский Городской театр (Санкт-Петербург)

 

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника

11 июня 2019 года

16:30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Творческая встреча с директором Пушкинского заповедника Г. Н. Василевичем

 

Зал Президиума. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника

18:30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург). Торжественное закрытие фестиваля

 

Большой зал. Научно-культурный центр Пушкинского заповедника

12 июня 2019 года. День России

16:30

Концерт скрипичной музыки. Иван Долгунов (Москва)

 

Музей-усадьба «Михайловское». Выставочный зал «Льнохранилище»
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