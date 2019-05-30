Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса

13:53, 30 мая 2019, ПАИ

Сотрудники ИК-4 оказали помощь пострадавшим в ДТП, которое произошло 28 мая на 20-м километре трассы Псков – Гдов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, сотрудники расположенной в деревне Серёдка Псковского района колонии возвращались домой после работы и стали свидетелями того, как перевернулся микроавтобус.

Они рассказали, что микроавтобус занесло на мокрой дороге и, завалившись на бок, он придавил выпавшую из машины женщину. К месту аварии бросились сотрудники производственных служб ИК-4 Сергей Иванов, Алексей Грядский и Андрей Федоров, вместе с другими свидетелями аварии они стали приподнимать микроавтобус, чтобы вытащить из-под него пострадавшую женщину.

Первую медицинскую помощь пострадавшей оказал психолог психологической лаборатории учреждения Степан Бабиков, который до поступления на службу в уголовно-исполнительную систему долгое время работал медбратом в реанимационной бригаде Псковской городской больницы. Он удостоверился, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, и предпринял все необходимые доврачебные меры до приезда кареты скорой помощи.

«Пострадавшая женщина была вся в ушибах и ссадинах, в состоянии шока. Проведя экстренный комплекс диагностики, я убедился, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, затем постарался максимально ее успокоить, укутал теплыми вещами и дал воды», - вспомнил Степан Бабиков.