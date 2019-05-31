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Общество

Поиски 14-летней девочки остановлены в Псковской области

Отряд «Лизы Алерт» принес свои извинения за техническую ошибку, связанную с объявлением о поиске 14-летней девочки из Печор Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в УМВД России по региону, несмотря на то, что заявления от родителей о поиске несовершеннолетнего ребенка не поступало в органы полиции, была проведена проверка. Установлено, что Ангелина Игоревна Васильева не проживает в Печорском районе, дети с похожими именами и фамилиями в регионе не пропадали.

Редакция ПАИ связалась с отрядом «Лизы Алерт» и волонтеры пообещали разобраться в причинах возникновения данной технической ошибки.

Сейчас все посты с просьбами помочь в поиске ребенка удалены со страниц волонтерского отряда. 

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