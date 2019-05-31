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В Печорах пропала 14-летняя девочка

В Печорах пропала 14-летняя Ангелина Васильева, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

29 мая девочка ушла в неизвестном направлении, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Особые приметы: татуировки на кистях.

Приметы: Рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие.

Была одета в голубо-черную куртку,  голубые брюки, серо-черные кроссовки. При себе имела рюкзак с изображением панды.

Любую информацию можно сообщить по телефону «горячей линии» отряда: 8 (800) 700-54-52 или 112. Для поисков нужна помощь добровольцев.

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