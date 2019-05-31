В Печорах пропала 14-летняя девочка
В Печорах пропала 14-летняя Ангелина Васильева, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
29 мая девочка ушла в неизвестном направлении, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Особые приметы: татуировки на кистях.
Приметы: Рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие.
Была одета в голубо-черную куртку, голубые брюки, серо-черные кроссовки. При себе имела рюкзак с изображением панды.
Любую информацию можно сообщить по телефону «горячей линии» отряда: 8 (800) 700-54-52 или 112. Для поисков нужна помощь добровольцев.