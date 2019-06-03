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Общество

«Музыка на любой вкус»: Организаторы рассказали о предстоящих концертах в Ганзейские дни в Пскове

Фото: Дарья Хваткова

В период с 27 по 30 июня в Пскове выступят свыше 60 коллективов России и зарубежных стран. Все они — участники Ганзейских дней Нового времени.

«Это и танцевальные коллективы, и хоры, и фольклорные коллективы, и театры», - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина.

Жанровые направления самые разные — от фольклора до джаза.

«К нам едет пианист из Нидерландов, баянисты и аккордеонисты из городов Русской Ганзы», - добавила она.

При этом каждый из коллективов выступает не один день и не на одной площадке. «Артисты готовят несколько программ и они не будут повторяться», - уточнили в Дирекции.

За каждым коллективом будут закреплены волонтеры, это студенты ПсковГУ и Академии туризма. Они помогут не только перемещаться с площадки на площадку, но и отвечают за размещение гостей, помогают им не «выпадать» из графика: вовремя завтракать, обедать и ужинать, не теряться на площадках и не терять костюмы с инструментами. Одним словом, созданы все условия для комфортного пребывания музыкантов, артистов и исполнителей.

«Мы рады, что несмотря на трудности получения виз и пересечения границ они едут к нам. В чем смысл Ганзы? Ее смысл — поддерживать отношения между странами», - уточнила Татьяна Пустошкина.

Псков будет представлен ансамблем «Русские узоры», Псковским русским народным хором, Псковским академическим театром драмы, «Циркачонком» и многими другими коллективами.

Организаторы уточнили, что от региона выступят хоры и фольклорные коллективы. А еще будет создана специальная площадка - «В гостях у «Сказа». «Сказ» - это название самобытного псковского коллектива. Его гостями в дни Ганзы станут десятки инструментальных ансамблей из разных уголков мира.

Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове в период с 27 по 30 июня 2019 года.

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