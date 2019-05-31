В программу Ганзейских дней Нового времени в Пскове включены выступления 62 коллективов

17:10, 31 мая 2019, ПАИ

Сотни музыкантов, танцоров и исполнителей приедут в Псков в Ганзейские дни Нового времени. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина, заявки поданы от 62 коллективов. Это представители зарубежных стран и городов Русской Ганзы.

Наибольшее количество коллективов ожидают из Германии и Латвии — по 10, в тройку лидеров вошла и Эстония, она представит 5 творческих групп.

География участников обширная — Польша, Финляндия, Эстония, Голландия, Норвегия, Латвия, Германия.

Российские города Ганзы представлены коллективами из таких городов как Великий Новгород, Смоленск, Вышний Волочок, Кингисепп, Тихвин, Вологда, Порхов.

«К нам приедут лучшие из лучших. В Латвии, например, в городах прошел конкурс среди коллективов на право поехать в Псков и выступить в рамках Ганзейских дней. К нам пожалуют победители этого конкурса», - сообщила Татьяна Пустошкина.

Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Программа праздника сейчас уточняется с иностранными делегациями, которые привезут не только музыкантов и танцоров, но и торговых представителей, ремесленников и мастеров.

Музыканты, танцоры, исполнители приедут в Псков в Ганзейские дни Нового времени. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина, заявки поданы от 62 коллективов. Это представители зарубежных стран и городов Русской Ганзы.