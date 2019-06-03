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Общество

Стартовало выдвижение на предварительное голосование «Единой России» по довыборам в Псковское облсобрание

С 3 июня стартовало выдвижение участников предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидата на участие в дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания по округу №2. Приём заявок завершится 14 июня, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

Решение о проведении предварительного голосования по довыборам в областное Собрание было принято на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Оно будет организовано по первому принципу, то есть стать претендовать на выдвижение от партии могут не только её члены, но и беспартийные, а участвовать в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом.

18 и 20 июня в 18:30 в естественно-математическом лицее №20 (улица Текстильная, 18) состоятся дебаты. Сначала обсудить предполагается «Благополучие человека», а затем темой будет «Чистая страна». Также на 19:30 20 июня назначена встреча с избирателями.

Непосредственно предварительное голосование состоится 23 июня.

Вакантное место в Собрании появилось после ухода Яна Лузина. За досрочное прекращение его депутатских полномочий парламентарии проголосовали на 33-й сессии 30 мая.

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